Внеочередное заседание Парламента. Фото: Парламент Грузии
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Парламент Грузии признал полномочия трех депутатов

28/05/2021 - 13:17
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На заседании 27 мая Парламент Грузии признал полномочия трех депутатов Гелы Самхараули, Хатуны Квициани и Александра Раквиашвили, которые займут места трех депутатов, покинувших ряды законодательного органа.

Гела Самхараули сменил в Парламенте Ираклия Сесиашвили, бывшего депутата Грузинской мечты, который 13 мая был назначен советником премьер-министра Ираклия Гарибашвили по вопросам обороны и безопасности.

Хатуна Квициани сменила в законодательном органе депутата Мариам Квривишвили, еще одного бывшего депутата Грузинской мечты, которая 24 мая заняла пост заместителя министра экономики.

На смену Саломе Муджири, вошедшую в Парламент по списку Нового политического центра – «Гирчи», которая отказалась от депутатского мандата по своему желанию, в Парламент прошел Александр Раквиашвили. Поскольку «Гирчи» аннулировал свой избирательный список и Муджири из-за этого невозможно было сменить другим кандидатом женщиной от этой партии, ее место занял Раквиашвили.

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28/05/2021 - 13:17
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