Заявление о детской порнографии вызвало раскол среди лидеров Гирчи

Зураб Джапаридзе, один из лидеров партии Гирчи заявил 4 декабря, через несколько дней после того, как один из членов партии Иаго Хвичия выступил с заявлением по детской порнографии, что «разделились пути» между ним и Иаго Хвичия, а также еще двумя членами партии Вахтанга Мегрелишвили и Александра Раквиашвили.

29 ноября Иаго Хвичия в социяльных сетях подверг критике полицию за задержание одного человека в Зугдиди «за приобретение и хранение» детской порнографии и заявил, что «неправильно ловить человека» за «загрузку порно», хранение и использование. Его заявление вызвало недовольство общественности и части членов самой партии Гирчи.

Зураб Джапаридзе отметил, что у его решения «много причин», но не «содержание заявления Иаго (Хвичия)». Он также пояснил, что не собирается «публично говорить» о причинах.

«Я не собираюсь останавливаться, главные битвы Гирчи еще впереди», — добавил Джапаридзе, отметив, что остается в партии.

Из партии не собираются уходить и те члены партии, которых перечислил Джапаридзе лица. Они заявляют, что заявление Джапаридзе непонятно и оно требует большей ясности и пояснений.

«Не могу представить, чтобы кто-то из этих людей вышел из Гирчи. Надеюсь, это означает, что Зура Джапаридзе в Гирчи, вместе со мной, с Вахо (Мегрелишвили) без коммуникации с кем-либо еще будет делать то дело, которое делал до сих пор. Я это так понял», — сказал Иаго Хвичия журналистам.

По словам Вахтанга Мегрелишвили и Александра Раквиашвили, несколько дней назад Джапаридзе потребовал от них согласования с ним их публичных мнений по «спорным» вопросам, что прозвучало как «цензура». По словам Вахтанга Мегрелишвили, они исключают, что заявление Иаго Хвичия стало причиной решения Джапаридзе.

Другие известные представители Гирчи поддержали Зураба Джапаридзе и призвали Иаго Хвичия и Вахтанга Мегрелишвили покинуть партию. Гога Хачидзе, один из основателей Гирчи и бывший депутат Парламента, также открыто поддержал Джапаридзе, и подверг критике Иаго Хвичия за его «неоднократные» заявления, которые наносят вред партии.

Гирчи самостоятельно баллотировался на парламентских выборах 31 октября 2020 года и получил 2,89% голосов. В результате партия получила 4 мандата в Парламенте 10-го созыва. Согласно списку, именно Джапаридзе, Хвичия и Мегрелишвили должны войти в Парламент от имени Гирчи, но Гирчи вместе с другими оппозиционными партиями не признает результаты октябрьских выборов и бойкотирует новый Парламент.

Новый политический центр — Гирчи наряду с другими основали вышедшие из единого национального движения Зураб Джапаридзе, Гога Хачидзе, Павле Кублашвили и Георгий Меладзе, в 2015 году основали.

