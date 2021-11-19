Михаил Саакашвили в Университете Тафта в США, январь, 2014. Фото: со страницы Саакашвили в Facebook
Новости

Народный защитник и врачи говорят о критическом состоянии Саакашвили

19/11/2021 - 17:58
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Аппарат народного защитника повторил в очередной раз, что состояние голодающего экс-президента Михаила Саакашвили, продолжающего голодовку, остается критическим, и предупредил власти страны о возможных дальнейших осложнениях, сославшись на новую оценку группы экспертов, созданной омбудсменом.

Врачи посетили Саакашвили после того, как он 18 ноября временно потерял сознание. По мнению группы экспертов, у Михаила Саакашвили развилось одно из самых серьезных осложнений — судороги, вызванные энцефалопатией Вернике, которые группа предсказала в своем заключении от 17 ноября.

Аппарат народного защитника возложил ответственность на власти Грузии за «невыполнение рекомендаций».

Основываясь на оценке группы, омбудсмен предупредил власти, что состояние экс-президента может ухудшиться и что высока вероятность развития эпилептического статуса или комы, которые «могут закончиться летальным результатом».

В заявлении также говорится, что для полной оценки состояния здоровья Саакашвили, в частности, текущих очаговых процессов в его мозгу требуется полное обследование МРТ обследование.

Народный защитник в очередной раз призвал власти перевести Саакашвили в многопрофильную клинику.

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19/11/2021 - 17:58
2 1 minute read

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