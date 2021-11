Еще девять депутатов объявили голодовку с требованием перевода Саакашвили в другую клинику

Девять депутатов парламентского блока Единого национального движения заявили на брифинге в Парламенте в воскресенье, 14 ноября, что начинают голодовку с требованием перевода в гражданскую клинику экс-президент Михаил Саакашвили, который продолжает голодовку со дня его ареста в Тбилиси.

Голодовку объявили депутаты Акакий Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Леван Бежашвили, Георгий Годабрелидзе, Абдулла Исмаилов, Давид Киркитадзе и Сулхан Сибашвили.

С 3 ноября объявила голодовку в Парламенте с тем же требованием также Элене Хоштария, которая формально имеет мандат депутата, но не признала результатов парламентских выборов 2020 года и не прошла в Парламент.

Бывшего президента Михаила Саакашвили 8 ноября против его воли перевели из руставской тюрьмы № 12 Рустави в тюремную больницу № 18 в Глдани, на окраине Тбилиси. Экс-президент объявил голодовку с 1 октября, со дня ареста. Он заявляет, что прекратит голодовку, если на лечение переведут его в гражданскую клинику. Власти отказываются от этого предложения, заявляя, что сторонники экс-президента могут попытаться похитить из менее защищенной гражданской клиники.

