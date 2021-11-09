Посол США в Грузии Келли Дегнан, фото: ge.usembassy.gov
Новости

Посол США требует немедленного перевода Саакашвили в «полностью оборудованную больницу»

09/11/2021 - 20:31
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Посол США в Грузии Келли Дегнан настоятельно призвала власти Грузии оказать немедленную медицинскую помощь бывшему президенту Михаилу Саакашвили в «полностью оборудованном медицинском учреждении». По ее словам, «в любой стране власти имеют обязательство защищать заключенных от психологического давления, а также обеспечивать их медицинское благополучие и безопасность».

В беседе с журналистами в городе Батуми 9 ноября, посол Дегнан сослалась на сообщение Аппарата народного защитника Грузии, согласно которому, тюремная больница в Глдани не оборудована для адекватного лечения экс-президента, продолжающего голодовку. Ссылаясь на совет врачей членов медицинского консилиума по Саакашвили, она сказала, что бывший президент относится к группе пациентов высокого риска.

«Мы также призываем г-на Саакашвили прислушаться к советам своих врачей и согласиться на лечение, в котором он нуждается», — сказала посол, добавив, что «ситуация очень чувствительная и эмоциональная».

Дегнан также отметила, что защита психологического и физического здоровья Саакашвили на данный момент является приоритетом. «Мы твердо рекомендуем правительству оказать необходимую ему медицинскую и психологическую помощь», — добавила посол.

Она подчеркнула, что с арестованным экс-президентом «следует обращаться справедливо и достойно, в соответствии с законодательством Грузии и международными стандартами».

«Мы призываем власти немедленно оказать необходимую медицинскую и психологическую помощь Саакашвили в полностью оборудованном медицинском учреждении», — сказала посол США.

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09/11/2021 - 20:31
11 1 minute read

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