Оппозиция проведет акцию в Тбилиси 8 ноября вечером

Единое национальное движение и другие оппозиционные партии планируют сегодня вечером провести первую крупномасштабную акцию в Тбилиси после второго тура выборов в органы самоуправления. Главным требованием акции будет перевод продолжающего голодовку экс-президента Михаила Саакашвили в гражданскую больницу, а тема второго раунда «сфальсифицированных» выборов 30 октября будет отодвинута на второй план.

Первый послевыборный митинг Единого национального движения и других оппозиционных партий планировался на 6 ноября в Тбилиси, но митинг прошел перед изолятором №12 в Рустави, где бывший президент продолжает голодовку уже второй месяц. На акции Единое национальное движение дало правительству 24 часа, чтобы перевести Саакашвили в гражданскую больницу – Грузинская мечта с этим требованием не согласна.

Объявляя о сегодняшнем митинге, лидер ЕНД Ника Мелия заявил 7 ноября, что арест Саакашвили является ярким примером того, как Грузия стоит на «историческом перекрестке — Запад или Россия. Прозападная Грузия требует свободы Саакашвили, а пророссийская Грузия, как мы видим, счастлива его пленением и ждет его смерти».

Мелия отметил, что через спасение бывшего президента «сегодня проходит линия нашего исторического выбора, выбираем мы Запад, или выбираем Россию».

«У нас нет другого права, кроме как победить», — заявил Мелия, добавив: «Есть риск, что мы станем похожими на авторитарную банановую республику, тонущую в нищете, и будем просто вассалом и исполнителем воли России».

«Мы боремся за возвращение украденных выборов и захваченного государства. Эта борьба также является всеобщей, ни в коем случае не однопартийный», — сказал он.

Вопрос о переводе голодающего Саакашвили в гражданскую больницу, который объявил голодовку с 1 октября, со дня его задержания, стал главной темой политической повестки дня во время предвыборной кампании и в период после выборов.

Власти заявляют, что в случае ухудшения состояния Саакашвили его переведут в тюремную больницу №18 в Гладнском районе Тбилиси. Бывший президент, его адвокаты, врач и омбудсмен не согласны с этой позицией и требуют, чтобы Саакашвили доставили в гражданскую больницу, учитывая различные риски, в том числе риски для безопасности и здоровья.

Между тем, лидер партии «Дроа» Элене Хоштария с 3 ноября объявила голодовку в здании Парламента с требованием перевести Саакашвили в гражданскую клинику.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)