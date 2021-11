Посольство США выступило с суровым заявлением по поводу второго тура местных выборов

В строгом заявлении, которое было опубликовано Посольством США в Грузии в связи со вторым туром местных выборов, посольство выразило озабоченность по поводу «широко распространенных нарушений в предвыборный период и в оба дня голосования, которые негативно повлияли на возможность граждан голосовать свободно».

В посольстве заявили, что это поставило под угрозу позитивные шаги, предпринятые Грузией, в том числе внесенные в июне изменения в избирательном законодательстве, которые значительно способствовали повышению прозрачности процесса голосования.

В заявлении говорится, что вместо улучшения среды путем решения проблем, выявленных в ходе первого тура, «продолжались запугивание, оскорбительная риторика, злоупотребление административным ресурсом, сообщения о подкупе и других нарушениях, а политизированные СМИ усугубляли поляризованную обстановку».

«Мы особенно обеспокоены достоверными сообщениями о насилии в отношении наблюдателей за выборами и представителей СМИ во время как первого, так и второго туров», — заявили в посольстве, добавив, что эти группы являются «краеугольным камнем любой демократии» и что любые нападения на них должны быть расследованы с полной строгостью закона.

В посольстве также отметили, что теперь процесс рассмотрения жалоб и случайного пересчета голосов является «испытанием и возможностью для Центральной избирательной комиссии и судов. Для этих институтов будет критически важно выполнять свои обязанности прозрачно и беспристрастно».

Посольство призвало стороны использовать правовые механизмы и мирные средства для разрешения избирательных споров, добавив, что демократию в Грузии нельзя укрепить насилием и действиями вне закона.

Посольство США разделило оценку БДИПЧ/ОБСЕ о том, что выборы были «в целом спокойными и хорошо организованными», но отметило, что обвинения в запугивании и давлении на избирателей сохраняются, а продолжающаяся поляризация и эскалация негативной риторики негативно повлияли на процесс.

В ответ на сообщения наблюдателей в БДИПЧ о том, что представители наблюдательных организаций действовали в качестве сторонников партии и временами препятствовали избирательному процессу, а также на обеспокоенность по поводу предвзятости избирательных комиссий низкого уровня, посольство заявило, что его наблюдатели «были свидетелями нескольких подобной предвзятости и фактов вмешательства на нескольких участках».

Отметив, что «каждые выборы, даже если они несовершенные, являются хорошим уроком и возможностью бороться с повторяющимися нарушениями, которые нанесли ущерб последним выборам и подорвали доверие общества к демократическим институтам», посольство призвало власти Грузии провести и остальные реформы, которые были рекомендованы БДИПЧ, Венецианской комиссии и другими международными экспертами.

