По заявлению СГБ, оппозиция планирует убить одного из своих лидеров

Служба государственной безопасности Грузии заявила 6 ноября, что организаторы акции, запланированной на сегодня оппозиционными партиями, «активно рассматривают» убийство одного из оппозиционных лидеров.

Заявление СГБ предшествует запланированного оппозицией митинга в Тбилиси сегодня вечером, на котором Единое национальное движение и другие оппозиционные партии будут протестовать против «фальсификации» второго тура местных выборов.

Единое национальное движение проведет сегодня акцию и перед 12-м пенитенциарным учреждением в Рустави с требованием освободить находящегося в тюремном бывшего президента Михаила Саакашвили, который продолжает голодовку. По заявлению партии, протест будет постоянным.

По заявлению Службы госбезопасности, организаторы сегодняшнего митинга также планируют заблокировать здания Парламента, Администрации правительства, Администрации президента, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, а также подъездные пути к тюрьме Рустави.

По той же информации, «для обеспечения максимального обострения ситуации и организации различных провокационных действий к акции планируется привлечь бывших сотрудников правоохранительных структур».

«Эти действия, целью которых является насильственное свержение власти, планируются осужденным Михаилом Саакашвили, который через тех лиц, кто навещает его в пенитенциарном учреждении, дает указания лидерам различных оппозиционных партий», — говорится в заявлении Службы госбезопасности.

В СГБ не уточнили, кто конкретно планирует убийство, и какой лидер оппозиции является мишенью убийства. В ведомстве также не уточнили, возбуждено ли по делу расследование.

Ранее, 29 октября, за день до второго тура выборов в органы самоуправления, СГБ заявила, что расследует возможный «заговор» с участием членов Единого национального движения «с целью свержения власти».

Представитель Единого национального движения Леван Хабеишвили назвал заявление Службы госбезопасности «бредом» и «полным безумием».

Власти Грузинской мечты уже давно говорят о планах Национального движения по убийству лидеров оппозиции.

28 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ЕНД планировала собрать сторонников 2 октября на проспекте Руставели, где должен был появиться Михаил Саакашвили, что должно было привести к противостоянию и применению специальных средств со стороны полиции.

Он также подчеркнул, что для создания хаоса Единое национальное движение также планировало убить нескольких лидеров оппозиции.

3 октября Ираклий Гарибашвили еще раз повторил, что в стране планировалась «грязная провокация» во главе с Михаилом Саакашвили, в том числе, «убийство нескольких лидеров оппозиции».

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября, за день до местных выборов. Саакашвили голодает в тюрьме уже 37-й день.

