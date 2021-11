Служба госбезопасности предупреждает граждан, что призывы к революции — это преступление

В заявлении, опубликованном 3 ноября, Служба государственной безопасности Грузии предупредила граждан, что распространяемые в последнее время в социальных сетях и средствах массовой информации призывы к «революции» и «свержению власти» являются уголовным преступлением, которое карается тюремным заключением сроком до трех лет.

Не приводя конкретных примеров, Служба госбезопасности поясняет, что власти примут все меры, предусмотренные законом, для предотвращения насильственной смены власти.

«Мы еще раз призываем деструктивные силы воздерживаться от совершения преступных действий и оставаться в правовых рамках», — говорится в заявлении СГБ.

Ранее, 29 октября, за день до второго тура местных выборов, СГБ заявила, что расследует возможный «заговор» с участием членов Единого национального движения с целью «свержения власти».

