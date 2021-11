Саакашвили призывает сторонников «отбить власть» у Грузинской мечты

«(Выборы) украли у нас перед носом всех крупных городах», — заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и призвал сторонников «отбить власть» у Грузинской мечты и «заставить ответить перед законом». Он также призвал оппозицию покинуть Парламент.

«Мы победили на этих выборах, и группа бандитов, которая захватила власть в Грузии, вырвала у нас эту победу, ограбила нас и лишила нас нашего основного права — быть хозяевами своей страны», — пишет Михаил Саакашвили в своем обращении, которое было опубликовано в Facebook.

Саакашвили также отметил, что во время революции 2018 года в Армении Никол Пашинян «боролся с четырьмя олигархами Иванишвилевского калибра, за которыми стояла Россия и ему также сфальсифицировали выборы… Много и еще больше вышли на улицы, пока бандитская власть не была сломлена. Ушла и назначила внеочередные выборы».

По его словам, точно так же следует поступить и в Грузии, где «бандиты фальсификаторы должны уйти и должны быть назначены досрочные выборы». Саакашвили добавил, что украинцы поступили так же с Виктором Януковичем во время революции 2014 года.

«Разве мы не сможем сделать то, в чем раньше нам другие подражали и у них это получилось?» — спросил Саакашвили, добавив, что «в конце концов, идея таких революций родилась в Грузии при нашем поколении».

Саакашвили также обратился к общественности и сказал: «У нас мало времени! Мы должны действовать во многих местах и нас должно быть много! Мы должны прислушиваться к мнению лидеров и проявлять инициативу на местах».

Он также подчеркнул, что «конечно, параллельно мы должны обжаловать все, поскольку таких катастрофических выводов не было ни в Армении, ни в Киргизии, ни во время «Революции роз»».

«Теперь у нас есть полная легитимация для уличных протестов и сопротивления насилию», — заявил Саакашвили.

По его словам, что Парламент утратил функцию принятия решений. Экс-президент также обратился к оппозиционным депутатам, сказав им, что «патриоты страны» должны покинуть Парламент, поскольку «разговоры с бандитами о реформах и изменениях на благо страны служат только затягиванию времени, чтобы потушить заряд протеста».

После нескольких месяцев политического кризиса и парламентского бойкота оппозиционные депутаты вошли в Парламент в середине июня, и законодательный орган, состоящий из 150 членов, был заполнен 148 депутатами. Лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили и основательница партии Дроа Элене Хоштария отказались пройти в Парламент. Председатель Единого национального движения Ника Мелия покинул Парламент после того, как Грузинская мечта вышла из Соглашения от 19 апреля. О своем уходе из Парламента заявили лидеры «Лело» и «Гирчи – больше свободы» — Мамука Хазарадзе и Зураб Джапаридзе.

