Премьер-министр о Саакашвили: «человек имеет право на самоубийство»

«Закон гласит, что человек имеет право на самоубийство», — сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью телеканалу «Имеди» 28 октября, когда его спросили о возможном «финале» голодовки заключенного Михаила Саакашвили.

«Если человек решит покончить жизнь самоубийством, он может покончить жизнь самоубийством, но, конечно, государство не может взять на себя ответственность за это», — сказал он.

Ираклий Гарибашвили также подчеркнул, что власти «делают все» для оказания комплексной медицинской помощи бывшему президенту. Михаил Саакашвили был арестован 1 октября и голодает уже 29-й день.

На замечание ведущего о том, что когда человек причиняет себе вред, государство должно ему помочь, Ираклий Гарибашвили ответил, что «в нужное время, в случае необходимости мы доставим его в больницу в Глдани (тюремная больница)».

Он также подчеркнул риски безопасности и возможные провокации в случае перевода Михаила Саакашвили в частную клинику, заявив, что существует опасность «постоянного хаоса», в связи с чем «полиции пришлось бы применить силу».

Согласно статье 10 (1) Конституции Грузии, «Жизнь человека находится под защитой». Также согласно статье 115 Уголовного кодекса, запрещается доводить человека до самоубийства. В случаях суицида расследование начинается по этой статье.

Последние несколько дней место для лечения продолжающего голодовку бывшего президента Грузии остается предметом споров.

С учетом различных рисков личный врач, адвокаты Саакашвили и народный защитник не согласны на перевод Михаила Саакашвили в 18-е тюремное медицинское учреждение.

В независимых заявлениях, опубликованных 27 октября, Европейская народная партия и Группа европейских консерваторов и реформаторов Европарламента призвали власти Грузии перевести бывшего президента Михаила Саакашвили в гражданскую больницу.

Реакция оппозиции

«Невероятно, что глава правительства Грузии открыто заявляет, что даст голодающему президенту право умереть и полную ответственность возлагает на заключенного», — заявила лидер партии Дроа Элене Хоштария.

«Кто-то должен объяснить позорному клоуну Беры Иванишвили (сына Бидзины Иванишвили), так называемому премьер-министру, что не право на самоубийство, но есть уголовная ответственность за доведение до самоубийства. Придет время, скоро с вас спросят», — написала в Facebook Саломе Самадашвили, независимый депутат и бывший член Единого национального движения.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)