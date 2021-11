Ираклий Кобахидзе: «У нас нет никаких обязательств принимать какие-либо конституционные изменения»

Говоря о принятых 7 сентября конституционных поправках в первом чтении, согласно которым 5-процентный избирательный барьер должен быть изменен на 2%-й, председатель партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая партия не имеет обязательств принимать какие-либо изменения в Конституцию.

Примечательно, что конституционные изменения, необходимые для снижения избирательного порога, являются частью Соглашения от 19 апреля между правящей командой и оппозицией. Грузинская мечта в одностороннем порядке вышла из соглашения в июле, заявив, что оно «аннулировано».

Ираклий Кобахидзе пояснил, что сегодня в Грузии действует демократическая конституция, которая «устанавливает пропорциональную избирательную систему с 5-процентным демократическим избирательным порогом».

Отметив, что правящая команда продолжит обсуждение снижения избирательного порога, Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что даже если ничего не изменится, «демократическому развитию не будет никакого вреда» и «может даже будет лучше».

Заявление Ираклия Кобахидзе последовало за призывом находящегося в тюремном заключении первого президента Михаила Саакашвили, который продолжает голодовку, и который призвал 1 ноября оппозицию отказаться от депутатских мандатов и выйти на улицы. Говоря о возможном выходе оппозиции из Парламента, Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что поправки не могут быть приняты без конституционного большинства (113 голосов). На данный момент у Грузинской мечты в Парламенте есть 84 депутата.

В другом письме, отправленном из тюрьмы 2 ноября, Михаил Саакашвили пояснил, что оппозиция должна сохранить свои мандаты до внесения поправок в Конституцию. «После решения тактических задач мы все обязательно сдадим мандаты», — добавил он.

После выхода из Соглашения от 19 апреля депутаты Грузинской мечты заявили, что они останутся приверженными условиям соглашения. Позже правящая команда объявила, что продолжит обсуждение той части пакета изменений, которая предусматривает процедуру избрания генерального прокурора большинством в 3/5 голосов. За этим последовала резкая критика со стороны Евросоюза и США.

Позднее депутат от Грузинской мечты Шалва Папуашвили заявил, что правящая команда рассматривает возможность повышения 2-процентного порога до 3-процентного.

