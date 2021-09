Правящая партия больше не желает менять правила избрания генерального прокурора

Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил сегодня, после начала обсуждения пакета конституционных поправок в Парламенте, что депутаты правящей партии продолжат обсуждение той части пакета поправок, которая предусматривает избрание генерального прокурора большинством в 3/5 голосов. Грузинские партии обязались ввести это правило в соответствии с соглашением, которое было достигнуто 19 апреля при посредничестве ЕС.

По мнению Ираклия Кобахидзе, поддержка такой «абсурдной» нормы было бы оскорблением для него, как для юриста. Примечательно, что Соглашение от 19 апреля, включая указанную запись, было подписано правящей партией в апреле, а в конце июля Грузинская мечта вышла из соглашения.

Согласно этому законопроекту, Парламент должен попытаться избрать генерального прокурора квалифицированным большинством в 3/5 голосов во время первых двух попыток, а на следующей попытке генерального прокурора можно будет избрать простым большинством. С таким изменением Соглашение от 19 апреля было направлено на повышение роли оппозиции в политической жизни страны.

В настоящее время Грузинская мечта насчитывает 84 депутата в Парламенте, а принятие поправки требует голосов 113 депутатов. По словам Кобахидзе, дискуссия с депутатами от оппозиции продолжится завтра. Осенняя сессия Парламента также откроется завтра.

Остальные положения пакета конституционных поправок будут касаться сокращения количества депутатов, необходимых для формирования фракции с 7 до 4, проведения следующих двух парламентских выборов по полностью пропорциональной системе и понижения избирательного порога до 2%. По заявлению правящей партии, они по-прежнему привержены условию принятия этих двух положений.

Оппозиционные партии еще не решили, поддерживать ли пакет поправок к Конституции без записи о генеральном прокуроре, но они уже подвергли критике правящую партию за нарушение условий. По словам депутата от ЕНД Хатии Деканоидзе, похоже, что Грузинская мечта намерена полностью игнорировать записи, связанные с реформой правосудия в Соглашении от 19 апреля.

По словам представителя партии Стратегия Агмашенебели Георгия Вашадзе, Грузинская мечта не желает, чтобы генеральный прокурор избирался консенсусом.

