Уполномоченный по правам человека Украины посетил Саакашвили в тюрьме

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова находится с визитом в Тбилиси. Сегодня она посетила находящегося в тюремном заключении бывшего президента Грузии Михаилом Саакашвили.

Визит состоялся на фоне того, что вопрос о переводе гражданина Украины Михаила Саакашвили в медицинское учреждение до сих пор остается предметом споров. Перед встречей Денисова сказала, что она оценит состояние здоровья Саакашвили, его лечение и состояние его тюремной камеры.

После встречи украинский уполномоченный по правам человека заявила, что Саакашвили считает, что его жизни угрожает опасность и считает себя «заключенным президента России (Владимира) Путина».

Денисова обратилась к властям Грузии с просьбой при необходимости перевести бывшего президента в частную клинику вместо 18-го тюремного медицинского учреждения. Она подчеркнула, что Саакашвили не желает, чтобы его отправляли в тюремное медицинское учреждение, потому что он считает, что его безопасность там не будет обеспечена.

По словам Денисовой, из Украины прибыл врач, который оценит состояние здоровья Саакашвили.

Она также заявила, что в делах против Саакашвили были нарушены несколько статей Европейской конвенции о правах человека. Со ссылкой на адвокатов Саакашвили, Денисова заявила, что была нарушена статья 6 Конвенции, которая предусматривает справедливое судебное разбирательство, поскольку не были назначены публичные слушания по делу о хищении и злоупотреблении властью.

Денисова также отметила, что нарушена та же статья по части права на проведение судебного разбирательства в разумные сроки, добавив, что восемь лет, в течение которых рассматривается его уголовное дело, не являются «разумным сроком».

По ее словам, хотя законодательство Грузии позволяет Министерству юстиции принудительно заставить голодающих заключенных принимать пищу по рекомендации врачей, а это запрещено прецедентным правом Европейского суда по правам человека и является нарушением статьи 3 Европейской конвенции о правах человека (запрет пыток и жестокого обращения). По заявлению Денисовой, Саакашвили против принудительного принятия пищи.

По ее словам, она представит свои оценки президенту Украины, посольствам стран-членов ЕС в Украине и Европарламенту.

Денисова также сообщила, что при въезде в Грузию ее задержали на 40 минут и опросили о цели визита.

Михаил Саакашвили, который в настоящее время является гражданином Украины, покинул страну в 2013 году, после истечения своего второго президентского срока и через год после прихода к власти команды Грузинской мечты.

Саакашвили был обвинен грузинским правосудием по нескольким делам. В 2018 году суд признал Саакашвили виновным в помиловании осужденных по громкому делу Сандро Гиргвлиани и по делу избиения бывшего депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили был приговорен к 6 годам лишения свободы.

Экс-президенту также предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и о разгоне акций протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал «Имеди». Саакашвили отвергает все обвинения и считает их политически мотивированными.

Генеральная прокуратура 20 октября выдвинула в отношении Саакашвили обвинение о незаконном пересечении границы, которое предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)