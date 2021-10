Президент Зеленский говорит о возвращении Саакашвили в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что подключится к вопросу возвращения в Киев бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который в настоящее время является гражданином Украины и содержится под стражей в Тбилиси.

««Как Президент Украины постоянно занимаюсь тем, что возвращаю граждан Украины. Используя возможности, которые у меня есть, которые мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это также касается», — заявил 3 октября президент Украины.

По его словам, в этом процессе задействованы Министерство иностранных дел Украины и действующие в Грузии дипломатические миссии, посол Грузии в Украине, а также премьер-министры обеих стран.

Отметив, что он не знал о решении Саакашвили вернуться в Грузию, президент Зеленский заявил, что его возвращение в Грузию было неправильным, поскольку он занимал государственную должность в Украине. «Но надо понять все детали и риски», — добавил он.

Заявления Тбилиси

Официальные лица Грузии заявили, что задержание Саакашвили не повлияет на отношения между двумя странами. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил 3 октября, что Саакашвили не может испортить очень позитивные отношения между Украиной и Грузией.

Глава правительства Грузии подчеркнул свою роль в улучшении отношений между двумя странами после того, как Саакашвили был назначен на должность в Киеве. По его словам, после нескольких двусторонних встреч в Тбилиси и Киеве, в том числе с президентом Зеленским и его администрацией, между двумя странами установились очень хорошие, дружеские отношения.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани исключил возможность экстрадиции Саакашвили в Киев. Он подчеркнул, что экс-президент был осужден за нарушения, допущенные во время выполнения им должностных полномочий. «Это право и долг украинских властей — заботиться о гражданах своей страны», — добавил Залкалиани.

По его словам, украинская и грузинская стороны обменялись информацией о задержании Саакашвили, во время чего Посольство Грузии предоставило МИД Украины информацию о виновности Саакашвили, а также об обстоятельствах его задержания.

Министр также отметил, что посол Грузии в Украине «обязательно предоставит дополнительную информацию, если они будут интересовать наших украинских партнеров».

