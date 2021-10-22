Глава Парламента Грузии находится с визитом в Афинах
Председатель Парламента Грузии Каха Кучава участвует в конференции, организованной парламентом Греции и Парламентской ассамблеей Совета Европы в Афинах 21-22 октября. В ходе визита он уже встретился с министром иностранных дел Греции, спикером парламента, а также с коллегами из Польши, Израиля и Молдовы.
Выступая на панельной дискуссии на конференции, Кучава заявил: «Грузия гордится тем, что стала первым членом Совета Европы, сделавшим связь между правами человека и охраной окружающей среды одним из своих приоритетов во время своего председательства в Комитете министров Совета Европы (2019 -2020)».
Как сообщает пресс-служба Парламента Грузии, Каха Кучава назвал общественное здравоохранение и охрану окружающей среды приоритетом Грузии и отметил, что парламентские комитеты по охране окружающей среды могут создать платформу для обмена опытом и практикой по вопросам, над которыми они работают.
Встречи в Афинах
После встречи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом глава Парламента Грузии заявил, что в ходе переговоров речь шла о грузинской диаспоре, проживающей в Греции, а также евроатлантической интеграции Грузии.
После встречи со спикером греческого парламента Константиносом Тасуласом 20 октября Каха Кучава заявил, что поддержка Греции важна для реализации реформ в Грузии, чтобы «заявка Грузии на членство в ЕС в 2024 году была бы успешной».
Как сообщает пресс-служба Парламента Греции, Константинос Тасулас подтвердил, что его страна поддерживает евроатлантические устремления Грузии.
21 октября Каха Кучава встретился со спикером Сейма Польши Элжбетой Витек, после чего написал в Twitter, что стороны выразили готовность укреплять парламентское партнерство, в том числе за счет более интенсивного сотрудничества между группами дружбы.
Как сообщает пресс-служба Сейма Польши, Элжбета Витек в свою очередь подтвердила готовность своей страны оказать Грузии любую помощь для ускорения ее вступления в Евросоюз.
После встречи со спикером Кнессета Израиля Микки Леви 21 октября спикер Парламента Грузии сказал, что они обсуждали партнерство между двумя странами.
В тот же день Каха Кучава встретился со своим молдавским коллегой Игорем Гроссу. После встречи он написал в Twitter, что парламенты Грузии и Молдовы готовы активизировать совместные усилия на пути к членству в ЕС.
Председатель Парламента Грузии прибыл в Афины 20 октября и завершает свой визит сегодня.
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