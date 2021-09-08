Каха Кучава принимает участие в пятой Международной конференции спикеров парламентов. Фото: Парламент Грузии
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Глава Парламента Грузии находится с визитом в Вене

08/09/2021 - 16:49
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Председатель Парламента Грузии Каха Кучава с 7 по 9 сентября посещает Вену с рабочим визитом, где примет участие в пятой Международной конференции спикеров парламентов и проведет различные встречи.

Глава Парламента уже встретился с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарет Седерфельт в австрийской столице, где они говорили о местных выборах 2 октября в Грузии.

Каха Кучава вместе с председателем парламентского Комитета по внешним отношениям Николозом Самхарадзе встретился также со спикером эстонского парламента Юрием Ратасом.

Спикер Парламента Грузии также провел встречи с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном и председателем Сената Камеруна Марселем Ньятом Нджифенджи.

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08/09/2021 - 16:49
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