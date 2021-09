Глава Парламента Грузии находится с визитом в Вене

Председатель Парламента Грузии Каха Кучава с 7 по 9 сентября посещает Вену с рабочим визитом, где примет участие в пятой Международной конференции спикеров парламентов и проведет различные встречи.

Глава Парламента уже встретился с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарет Седерфельт в австрийской столице, где они говорили о местных выборах 2 октября в Грузии.

Каха Кучава вместе с председателем парламентского Комитета по внешним отношениям Николозом Самхарадзе встретился также со спикером эстонского парламента Юрием Ратасом.

Спикер Парламента Грузии также провел встречи с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном и председателем Сената Камеруна Марселем Ньятом Нджифенджи.

