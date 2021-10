Глава Парламента Грузии завершил свой визит в Киев

Спикер парламента Грузии Каха Кучава завершил свой визит в Киев, который проходил 5-7 октября. В Киеве он встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и присутствовал на церемонии открытия Мемориала Бабий яр, посвященного жертвам Холокоста.

Пресс-служба Парламента Грузии сообщила 7 октября, что Кучава и премьер-министр Украины обсудили российскую оккупацию, отношения в сферах торговли и туризма, вопросы евроатлантической интеграции и задержания бывшего президента Михаила Саакашвили в Тбилиси.

После встречи Кучава заявил, что переговоры были сосредоточены на «амбициозных планах, таких как увеличение торговли между нашими странами на 1 миллиард долларов», а также на туризме, который «растет высокими темпами».

Что касается задержания экс-президента, Кучава отметил, что отъезд Саакашвили из Украины, где он занимает должность председателя Исполнительного комитета реформ, «является моментом, который действительно создает неудобства между двумя странами».

Однако глава Парламента заявил, что «с обеих сторон было однозначно подчеркнуто, что никогда, ни один человек, в том числе, хотя бы бывший президент, не может быть причиной и основанием для хотя бы незначительного ухудшения отношений между нашими странами».

Говоря о Саакашвили, Кучава также сказал, что власти Украины не знали, что он планировал покинуть Украину и нелегально пересечь границу Грузии. По его словам, вопрос об экстрадиции Саакашвили на встрече не обсуждался.

В свою очередь в пресс-службе премьер-министра Украины сообщили, что стороны обсудили европейскую интеграцию и евроатлантические устремления двух стран, в частности, в рамках инициативы «Восточного партнерства».

Говоря на встрече о динамике двустороннего экономического сотрудничества, премьер-министр Шмыгаль отметил, что в первой половине 2021 года товарооборот между двумя странами увеличился примерно на 30%. Он выразил надежду, что эта положительная тенденция сохранится.

Он также коснулся вопроса увеличения туристических потоков между двумя странами и подчеркнул необходимость увеличения количества регулярных рейсов между городами Украины и Грузии.

Говоря о европейской интеграции, премьер-министр Шмыгаль отметил, что «предоставление Украине и Грузии европейской перспективы внесет значительный вклад в укрепление стабильности в регионе, повысит устойчивость по отношению к вызовам и угрозам и еще больше углубит партнерство между двумя странами».

6 октября Каха Кучава присутствовал на церемонии открытия Мемориала жертвам Холокоста Бабий Яр в Киеве, которую провел президент Владимир Зеленский. На церемонии также присутствовали президент Израиля Исаак Херцог и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)