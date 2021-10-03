Результаты параллельного подсчета голосов, проведенного ISFED

Результаты параллельного подсчета голосов, поданных на местных выборах 2 октября, который был проведен неправительственной организацией «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED), в основном совпадают с результатами, опубликованными Центральной избирательной комиссией.

Пропорциональный компонент выборов (на национальном уровне)

Грузинская мечта — 46,6%, +/- 1,18% (ЦИК — 46,68%);

— 46,6%, +/- 1,18% (ЦИК — 46,68%); Единое национальное движение — 31,1%, +/- 1,07% (ЦИК — 30,7%);

— 31,1%, +/- 1,07% (ЦИК — 30,7%); За Грузию — 7,7%, +/- 0,53% (ЦИК — 7,8%);

— 7,7%, +/- 0,53% (ЦИК — 7,8%); Лело за Грузию — 2,6%, +/- 0,20% ((ЦИК — 2,71%);

— 2,6%, +/- 0,20% ((ЦИК — 2,71%); Европейская Грузия — 1,8%, +/- 0,27%, (ЦИК — 1,66%);

— 1,8%, +/- 0,27%, (ЦИК — 1,66%); Альянс патриотов — 1,5%, +/- 0,12% (ЦИК — 1,46%);

— 1,5%, +/- 0,12% (ЦИК — 1,46%); Третья сила — 1,4%, +/- 0,21%, (ЦИК — 1,34%);

— 1,4%, +/- 0,21%, (ЦИК — 1,34%); Гирчи — больше свободы — 1,4%, +/- 0,17%, (ЦИК — 1,44%);

— 1,4%, +/- 0,17%, (ЦИК — 1,44%); Новый политический центр — Гирчи — 1%, +/- 0,10%, (ЦИК — 0,95%);

— 1%, +/- 0,10%, (ЦИК — 0,95%); Остальные — 3,7%.

Пропорциональный компонент выборов в Тбилиси

Грузинская мечта — 39,7%, +/- 0,99%, (ЦИК — 40,33%);

— 39,7%, +/- 0,99%, (ЦИК — 40,33%); Единое национальное движение — 28,3%, +/- 0,89%, (ЦИК — 27,99%);

— 28,3%, +/- 0,89%, (ЦИК — 27,99%); За Грузию — 8,8%, +/- 0,39% (ЦИК — 8,86%);

— 8,8%, +/- 0,39% (ЦИК — 8,86%); Лело за Грузию — 3,7%, +/- 0,24%, (ЦИК — 3,63%);

— 3,7%, +/- 0,24%, (ЦИК — 3,63%); Гирчи — больше свободы — 3,4%, +/- 0,23%, (ЦИК — 3,3%);

— 3,4%, +/- 0,23%, (ЦИК — 3,3%); Граждане — 2,5, +/- 0,13%, (ЦИК — 2,45%);

— 2,5, +/- 0,13%, (ЦИК — 2,45%); За народ — 2,5%, +/- 0,17%, (ЦИК — 2,57%);

— 2,5%, +/- 0,17%, (ЦИК — 2,57%); Альянс патриотов — 1,7%, +/- 0,12% (ЦИК — 1,65%);

— 1,7%, +/- 0,12% (ЦИК — 1,65%); Новое политическое движение — Гирчи — 1,7%, +/- 0,13% (ЦИК — 1,61%);

— 1,7%, +/- 0,13% (ЦИК — 1,61%); Лейбористская партия — 1,3%, +/- 0,10%, (ЦИК — 1,32%);

— 1,3%, +/- 0,10%, (ЦИК — 1,32%); Европейская Грузия — 1,1%, +/- 0,15% (ЦИК — 1,18%);

— 1,1%, +/- 0,15% (ЦИК — 1,18%); Третья сила — 1%, +/- 0,08%, (ЦИК — 1,01%);

— 1%, +/- 0,08%, (ЦИК — 1,01%); Остальные — 2,2%.

Центральная избирательная комиссия подсчитала результаты пропорциональных выборов на всех избирательных участках Тбилиси, а также на 99,97% избирательных участков по стране.