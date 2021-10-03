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Результаты параллельного подсчета голосов, проведенного ISFED
Результаты параллельного подсчета голосов, поданных на местных выборах 2 октября, который был проведен неправительственной организацией «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED), в основном совпадают с результатами, опубликованными Центральной избирательной комиссией.
Пропорциональный компонент выборов (на национальном уровне)
- Грузинская мечта — 46,6%, +/- 1,18% (ЦИК — 46,68%);
- Единое национальное движение — 31,1%, +/- 1,07% (ЦИК — 30,7%);
- За Грузию — 7,7%, +/- 0,53% (ЦИК — 7,8%);
- Лело за Грузию — 2,6%, +/- 0,20% ((ЦИК — 2,71%);
- Европейская Грузия — 1,8%, +/- 0,27%, (ЦИК — 1,66%);
- Альянс патриотов — 1,5%, +/- 0,12% (ЦИК — 1,46%);
- Третья сила — 1,4%, +/- 0,21%, (ЦИК — 1,34%);
- Гирчи — больше свободы — 1,4%, +/- 0,17%, (ЦИК — 1,44%);
- Новый политический центр — Гирчи — 1%, +/- 0,10%, (ЦИК — 0,95%);
- Остальные — 3,7%.
Пропорциональный компонент выборов в Тбилиси
- Грузинская мечта — 39,7%, +/- 0,99%, (ЦИК — 40,33%);
- Единое национальное движение — 28,3%, +/- 0,89%, (ЦИК — 27,99%);
- За Грузию — 8,8%, +/- 0,39% (ЦИК — 8,86%);
- Лело за Грузию — 3,7%, +/- 0,24%, (ЦИК — 3,63%);
- Гирчи — больше свободы — 3,4%, +/- 0,23%, (ЦИК — 3,3%);
- Граждане — 2,5, +/- 0,13%, (ЦИК — 2,45%);
- За народ — 2,5%, +/- 0,17%, (ЦИК — 2,57%);
- Альянс патриотов — 1,7%, +/- 0,12% (ЦИК — 1,65%);
- Новое политическое движение — Гирчи — 1,7%, +/- 0,13% (ЦИК — 1,61%);
- Лейбористская партия — 1,3%, +/- 0,10%, (ЦИК — 1,32%);
- Европейская Грузия — 1,1%, +/- 0,15% (ЦИК — 1,18%);
- Третья сила — 1%, +/- 0,08%, (ЦИК — 1,01%);
- Остальные — 2,2%.
Центральная избирательная комиссия подсчитала результаты пропорциональных выборов на всех избирательных участках Тбилиси, а также на 99,97% избирательных участков по стране.