ISFED опубликовал второй промежуточный доклад по мониторингу соцсетей

НПО Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) 30 сентября опубликовала свой второй промежуточный доклад о мониторинге социальных сетей в преддверии местных выборов. Документ охватывает период с 23 августа по 12 сентября и включает анализ 1 219 постов, размещенных в Facebook.

По заявлению организации, активно действовали 318 официальных организационных страниц в Facebook 32 политических партий, участвовавших в выборах, большинство из которых принадлежало Единому национальному движению, за которым следует партия бывшего премьер-министра Грузии.

Что касается кандидатов в мэры и члены сакребуло, по заявлению ISFED, в общей сложности было активным 228 страниц в Facebook. Из кандидатов в мэры столицы отличалась страница Аны Долидзе. За ней следуют Каха Каладзе, Ника Мелия и Ана Бибилашвили. По части же интеракции лидировала страница Каха Каладзе.

Согласно докладу, на 19 страницах Facebook был опубликован 701 пост против властей и Грузинской мечты. Против оппозиции — 26 страниц с 393 поставми, направленными на дискредитацию оппозиционных партий. Согласно документу, посты, направленные против оппозиции, имели в 4,4 раза больше взаимодействия, чем посты против Грузинской мечты.

По данным ISFED, за отчетный период на отслеживаемых страницах было размещено 107 негативных сообщений в отношении СМИ, 96 из которых были размещены на антиоппозиционных страницах, направленных на СМИ, настроенные критически к властям – телекомпании «Мтавари архи», «Пирвели» «Формула». При этом на антиправительственных страницах было опубликовано 11 постов против СМИ, большая часть из которых была связана с телекомпанией «Имеди».

По наблюдению организации, в социальной сети «Тикток» также наблюдалась активность 13 политических субъектов. Кроме того, на этой же платформе в предвыборную кампанию были задействованы 25 анонимных каналов.

