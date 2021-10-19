Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре вырос на 22,3%

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 19 октября, в январе-сентябре 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 22,3% и составил 10,01 млрд долларов США.

За отчетный период экспорт увеличился на 24% до 2,98 млрд долларов США, а импорт увеличился на 21,6% до 7,03 млрд долларов США. Отрицательное сальдо торгового баланса за тот же период составило 4,05 млрд долларов США, что составляет 40,4% от общего товарооборота.

В январе-сентябре 2021 года Турция была крупнейшим торговым партнером Грузии с 1,48 млрд долларов США. Далее следуют Россия, Китай, Азербайджан и США с 1,15 млрд, 1,08 млрд, 789,8 млн и 562,3 млн долларов США.

Китай является крупнейшим экспортным партнером Грузии с 478,3 млн долларов США. Затем идут Россия, Азербайджан, Турция и Украина с 426,2 млн, 400,2 млн, 233,3 млн и 216 млн долларов США.

Что касается импорта, крупнейшими торговыми партнерами Грузии являются Турция, Россия, Китай, США и Азербайджан с 1,2 млрд, 718,8 млн, 599,9 млн, 442 млн и 389,7 млн долларов США.

В январе-сентябре 2021 года крупнейшей экспортной группой были медные руды и концентраты с 571,7 млн долларов США. Далее следуют — реэкспорт легковых автомобилей — 338,2 млн долларов США; Ферросплавы — 316,5 млн долларов США; Вино — 166,8 млн долларов США; Спиртные напитки — 105,8 млн долларов США; Минеральная и пресная вода — 104,1 млн долларов США; лечебные средства — 72,6 млн долларов США; Фундук и прочие орехи — 70 млн долларов США; Азотные удобрения — 65,5 млн долларов США; Трикотажные изделия — 49,12 млн долларов США; Остальные товары — 1,1 млн долларов США.

В отчетном периоде легковые автомобили возглавили список импорта с 632,5 млн долларов США. Далее идут нефть и нефтепродукты — 576,3 млн долларов США; Медные руды и концентраты — 530,2 млн долларов США; Лечебные средства — 257,3 млн долларов США; Нефтяные газы — 207,4 млн долларов США; Телефонные аппараты — 157,6 млн долларов США; ЭВМ и блоки к ним — 110,9 млн долларов США; Грузовые автомобили — 86,1 млн долларов США; Вакцины, кровь и иммунные продукты — 84,3 млн долларов США; Пшеница и Меслин — 67,8 млн долларов США; Остальные товары — 4,3 млрд долларов США.

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