Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре вырос на 22,3%

Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 13 октября, в январе-сентябре 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 22,3% и составил 10,01 млрд долларов США.

За отчетный период экспорт увеличился на 24% до 2,98 млрд долларов США, а импорт увеличился на 21,6% до 7,03 млрд долларов США. Отрицательное сальдо торгового баланса за тот же период составило 4,05 млрд долларов США, что составляет 40,4% от общего товарооборота.

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