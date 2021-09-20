Внешнеторговый оборот Грузии в январе-августе вырос на 22,3%

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 20 сентября, в январе-августе 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года внешнеторговый оборот страны увеличился на 22,3% и составил 8,7 млрд долларов США.

За отчетный период экспорт увеличился на 26% до 2,6 млрд долларов США, а импорт увеличился на 20,7% до 6,1 млрд долларов США. Отрицательное сальдо торгового баланса составило 3,5 млрд долларов США, что составляет 39,9% от общего товарооборота.

В январе-августе 2021 года Турция была крупнейшим торговым партнером Грузии с 1,286 млн долларов США. Далее следуют Россия, Китай, Азербайджан и США с 1,011 млн, 941,3 млн, 689,3 млн и 479,9 млн долларов США.

Китай является крупнейшим экспортным партнером Грузии с 421,8 млн долларов США. Далее следуют Россия, Азербайджан, Турция и Украина с 377 млн, 346,9 млн, 211,4 млн и 192,6 млн долларов США.

Что касается импорта, то крупнейшими торговыми партнерами Грузии являются Турция, Россия, Китай, США и Азербайджан с 1,075 млн, 634,7 млн, 519,4 млн, 388,1 млн и 342,9 млн долларов США.

В январе-августе 2021 года крупнейшей экспортной группой были медные руды и концентраты — 517,9 млн долларов США. Далее следуют — реэкспорт легковых автомобилей — 293,3 млн долларов США; Ферросплавы — 265,4 млн долларов США; Вино — 144,7 млн долларов США; Спиртные напитки — 93 млн долларов США; Минеральные и пресные воды — 92,5 млн долларов США; Лечебные средства — 63,6 млн долларов США; Азотные удобрения — 56,8 млн долларов США; Фундук и прочие орехи — 45,4 млн долларов США; Трикотажные изделия — 45,1 млн долларов США; Остальные товары — 992,6 млн долларов США.

В отчетном периоде легковые автомобили возглавили список импорта с 547,5 млн долларов США. Далее идут нефть и нефтепродукты — 492 млн долларов США; Медные руды и концентраты — 445,8 млн долларов США; Лечебные средства — 230,2 млн долларов США; Нефтяные газы — 192,5 млн долларов США; Телефонные аппараты — 137,7 млн ​​долларов США; ЭВМ и блоки к ним — 90,6 млн долларов США; Грузовые автомобили — 78,7 млн ​​долларов США; Вакцины, кровь и иммунные продукты — 72,1 млн долларов США; Пшеница и Меслин — 58,6 млн долларов США; Остальные товары — 3,7 млрд долларов США.

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