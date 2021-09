Прямые иностранные инвестиции в Грузию сократились на 2,6% во втором квартале

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 8 сентября, во втором квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года прямые иностранные инвестиции снизились на 2,6% до 234,2 миллиона долларов США.

По данным Службы статистики, основными причинами снижения являются сокращение уставного капитала, переход в собственность нескольких предприятий к резиденту Грузии и погашение кредитных обязательств.

Соединенное Королевство с 77,1 млн долларов США остается крупнейшим инвестором, за ним следуют Нидерланды и Чешская Республика с 31,5 млн и 30,5 млн долларов США, соответственно.

К числу крупнейших странам-инвесторов также относятся: Япония — 24,5 млн; Турция — 21,1 млн; Люксембург — 15,5 млн; Швейцария — 11,6 млн; Мальта — 9,5 млн и Маршалловы острова — 7,9 млн долларов США.

За отчетный период наибольший объем ПИИ поступили в финансовый сектор — 82 млн долларов США. Далее следуют энергетика — 65,2 млн; перерабатывающая промышленность — 46,5 млн; недвижимость — 19,1 млн; здравоохранение и социальная помощь — 5,4 млн и сельское хозяйство и рыболовство — 1,3 млн долларов США.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)