Во втором туре Ана Долидзе не поддержит ни одну партию

Основательница партии «За народ» Ана Долидзе, которая заняла 4-е место в борьбе за мэра столицы на выборах в органы самоуправления 2 октября, заявила, что не поддержит ни одну партию во втором туре.

Во втором туре за пост мэра столицы будут бороться действующий мэр столицы Каха Каладзе и председатель оппозиционного Единого национального движения Ника Мелия. Каха Каладзе получил 45% голосов в первом туре, а Ника Мелия — 34,01%.

Ана Долидзе, которая набрала 4,56% голосов на выборах 2 октября, заявила 16 октября, что решение было принято на основе консультаций с почти 200 сторонниками партии.

По словам Аны Долидзе, ее партию поддерживают следующие три группы избирателей: одна, для которой изменения важнее всего, включая смена власти; вторая — это группа, для которой представленный сегодня выбор не является реальной альтернативой; а третья группа — это та часть, которая не поддерживает и не будет поддерживать Национальное движение.

«Партия «За народ» была создана с главной целью, чтобы мы сломали порочную биполярность, свидетелями которой мы являемся… Это партия, ориентированная на будущее. В то же время, к сожалению, реальность 3 октября поставила нас перед неприятным вызовом. «Мы снова столкнулись с биполярным выбором, который мы хотели победить», — сказала она.

Ранее бывший премьер-министр Георгий Гахария, занявший третье место с 9,41% голосов на выборах мэра Тбилиси, заявил, что не будет призывать своих избирателей поддерживать какого-либо кандидата во втором туре.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)