После сообщений о смерти Навального граждане России провели акции в Грузии

После сообщений о смерти Алексея Навального, лидера российской оппозиции, убежденного оппонента президента Владимира Путина и находящегося в заключении с 2021 года, десятки российских граждан провели акции в Тбилиси и Батуми 16 и 17 февраля.

16 февраля в Тбилиси прошла акция граждан России. «Путин — вор и убийца», — скандируют протестующие в видео, распространенном в Интернете. Граждане России собрались возле здания бывшего российского посольства в Тбилиси и развернули плакаты протеста с надписями «Путин – убийца» и «Алексей, мы не сдадимся».

В тот же день акция прошла и в Батуми. «Свободу политзаключенным», – скандировали участники акции.

В честь памяти Алексея Навального 17 февраля российские граждане вновь собрались у здания бывшего посольства России в Тбилиси.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на смерть Навального 16 февраля в Твиттере: «Смерть Алексея Навального — трагедия для всех защитников демократии и прав человека. Выражаю соболезнования его семье и тем, кто продолжает его борьбу за демократию в России». Когда председателя Парламента Грузии Шалву Папуашвили попросили прокомментировать смерть Навального, он заявил: «у меня не может быть комментариев по этому вопросу».

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