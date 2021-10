Ана Долидзе предлагает своим сторонникам «широкие консультации» по второму туру

Кандидат в мэры Тбилиси Ана Долидзе, занявшая четвертое место с 4,59% голосов на местных выборах 2 октября, заявила, что предлагает «широкие консультации» членам партии и сторонникам относительно второго тура.

Второй тур выборов мэра Тбилиси пройдет 30 октября между кандидатом от Грузинской мечты, действующим мэром Кахой Каладзе и кандидатом Национального движения Никой Мелия. Каладзе набрал 45,06% голосов в первом туре, а Мелия — 33,95%.

«Мы свяжемся с каждым членом партии, избирателями и сторонниками, проведем опросы в социальных сетях, а также лично, чтобы узнать их мнение о том, как партия должна вести себя во втором туре выборов», — сказала Долидзе сегодня на специальном брифинге.

На вопрос, есть ли шанс, что партия поддержит кандидатов Грузинской мечты, Долидзе сказала: «Наши избиратели сами по себе являются оппозиционными избирателями… которым не нравится эта реальность, иначе они проголосовали бы за Грузинскую мечту». По словам Долидзе, избиратели ее партии являются наиболее критичными избирателями.

Ана Долидзе, бывший внесудебный член Высшего совета юстиции и бывший заместитель министра обороны, одинаково критически относится как к Грузинской мечте, так и к прежним властям Национального движения. Ее партия «За народ», созданная в мае 2021 года, с 2,57% голосов по пропорциональной системе в Тбилиси заняла 6-е место и преодолела необходимый порог для входа в Сакребуло Тбилиси.

Бывший премьер-министр Георгий Гахария, занявший третье место с 9,35% голосов на выборах мэра, вчера заявил, что не поддержит ни Каладзе, ни Мелия.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)