GWP: Подача воды абонентам Тбилиси и Мцхета была прервана из-за повреждения магистрального трубопровода

Компания «Georgian Water and Power» (GWP) сообщила, что 16 июня в поселении Сагурамо, недалеко от села Цицамури, произошло аварийное повреждение на одном из важнейших центральных магистральных водопроводов Тбилисского водоснабжеения, по которому поступает питьевая вода в направлении Тбилиси и Мцхета, в результате чего была прекращена подача воды более чем 100 000 абонентам Тбилиси и Мцхета. Из-за аварийного повреждения абоненты Тбилиси получают воду по графику, в том числе 63 351 абоненту вода подается только 2-4 часа в сутки.

По заявлению компании, независимо от нее, третьими лицами, в разное время указанная территория засыпалась насыпным материалом, что создало крупный геологически неустойчивый склон земли. «Масса искусственно насыпанной земли раскинулась на большую площадь, несет в себе риск оползня и при любых манипуляциях начинает осыпаться. Соответственно, становится сложно работать как с живой силой, так и с техникой», – говорится в заявлении GWP.

Непонятно, как столь обширный ущерб оставался незамеченным городскими властями в течение многих лет.

По информации GWP, давление большого количества материала, насыпанного третьей стороной, привело к деформации нескольких участков центрального водопровода компании и разделению соединений. В компании отмечают, что для устранения наиболее сложных технических повреждений необходимо устроить обходную сеть. Кроме того, в рамках сложнейших технических работ по восстановлению повреждений трубопровода планируется снять искусственное грунтовое покрытие, террасировать оползневой склон и локально отремонтировать поврежденную сеть.

Критика в адрес Мэрии Тбилиси

Депутат «Единого национального движения» Лиле Липартелиани опубликовала в соцсети документы о продаже Тбилисской Мэрией водных резервуаров Тбилиси за последние два года, что, по ее словам, стало причиной прекращения подачи воды, вместо того, чтобы использовать альтернативные источники снабжения людей.

По словам Липартелиани, в 2008 году ООО «Georgian Global Utilities» купило 100% акций ООО «Руставцкалканали», ООО «Сакцкалканали», ООО «Мцхетацкалканали» и ООО «Тбилисис цкали». В обмен на покупку ООО «Georgian Global Utilities» обязалось инвестировать сумму, эквивалентную 220 миллионам долларов США в лари, в частности, обеспечить бесперебойное снабжение водой Тбилиси (включая присоединенные села) и Мцхета в течение 24 часов; ликвидацию сброса сточных вод в реку Мтквари (Кура) в административных границах Тбилиси, реконструкцию и модернизацию канализационной системы Гардабани и т.д.

В 2019 году обязательства ООО «Georgian Global Utilities» были посчитаны выполненными, несмотря на то, что некоторые обязательства до сих пор не выполнены, а расторжение подписанного в 2008 году соглашения подписали тогдашний министр экономики Георгий Кобулия, директор Агентства государственного имущества Георгий Дугладзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе и один из директоров компании «Georgian Global Utilities» Автандил Намичеишвили.

После прекращения договора имущество GWP было продано, в том числе:

1 переулок Барнова 10 (насосная станция, резервуар) – 2229 кв.м., продано в 2019 году и выдано разрешение на строительство;

П. Лоткина (резервуар) – в 2020 году продано 15 856 квадратных метров;

Цкнети ул. Ахалдабская (резервуар) – 1 770 квадратных метров, продано в 2021 году;

на Цкнетской дороге возле церкви (резервуар) – 3 185 квадратных метров, продано в 2021 году;

В конце улицы Крцанисской (резервуар) – 4108 кв.м., продано в 2021 году;

Окрокана, у правительственных дач – 448 кв.м., продано в 2020 году;

В конце улицы Ташкентской – 3 683 кв. м., продано в 2020 году и т.д.

«С прекращением договора государство и местное самоуправление лишились рычагов надзора, результат очевиден: Тбилиси и Мцхета уже два дня не получают воду, но никто за это ответственности не несет», – добавила Липартелиани.

Встреча мэра Тбилиси с руководством GWP

Мэр Тбилиси Каха Каладзе встретился с генеральным директором компании «Georgian Water and Power» (GWP) Хосе Мигель Сантос Гонсалесом и директором по управлению активами Гигой Надирадзе.

«Важно быстро восстановить подачу воды в столице, а до этого население должно иметь больше информации о графике подачи воды. Муниципалитет готов помочь GWP, будь то оборудование или что-то еще, чтобы как можно быстрее восстановить водоснабжение тбилисцев», – обратился к представителям компании Каха Каладзе.

На встрече представители GWP предоставили мэру столицы подробную информацию о ведущихся работах по решению проблем с водоснабжением, возникших в Тбилиси. По словам гендиректора компании, работы по восстановлению поврежденной магистрали ведутся круглосуточно и согласно имеющемуся плану, будут завершены не позднее, чем через неделю. По его словам, для абонентов налажен специальный режим водоснабжения и уже мобилизовано достаточное количество автоцистерн, посредством которых население будет снабжаться питьевой водой.

