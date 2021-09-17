Фото: Маркус Списке/Unplash.com
Новости

Реальный ВВП Грузии вырос на 29,9% во втором квартале

17/09/2021 - 14:05
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Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 17 сентября, во втором квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный ВВП страны увеличился на 29,9%.

В текущих ценах в отчетном периоде объем ВВП составил 15,9 млрд лари, а дефлятор ВВП увеличился на 10,3%.

По данным Службы статистики, во втором квартале 2021 года значительный вклад в рост внесли следующие отрасли: искусство, развлечения и досуг (рост 133,6%); Размещение и доставка еды (75,5%); Информация и коммуникация (56,2%); Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (53,9%); Водоснабжение; канализация, управление отходами и борьба с загрязнением (49,8%); Транспорт и складирование (47,0%); Финансовая и страховая деятельность (45,5%); Деятельность в сфере здравоохранения и социального обеспечения (43,4%); Перерабатывающая промышленность (42,3%).

Снижение наблюдалось в следующих отраслях: сельское, лесное и рыбное хозяйство (2,3%) и образование (1,4%).

Служба статистики опубликует откорректированные данные 15 ноября 2021 года.

Во втором квартале 2020 года реальный ВВП Грузии снизился на 12,3% в ежегодном изимерении.

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17/09/2021 - 14:05
3 1 minute read

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