Служба статистики: Годовая инфляция в августе составила 12,8%

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 3 сентября, годовая инфляция в Грузии в августе достигла рекордного уровня за последние 10 лет и составила 12,8%, а месячная инфляция — 0,7%.

По данным Службы статистики, на формирование годовой инфляции повлияло изменение цен в следующих группах: транспорт (рост на 22,5%); продовольственные продукты и безалкогольные напитки (рост на 16,2%); жилье, вода, электричество, газ (рост на 11,6%) и здравоохранение (на 10,9%).

Основное влияние на ежемесячную инфляцию оказало изменение цен в следующих группах: гостиницы, кафе и рестораны (рост на 1,8%); продовольственные продукты и безалкогольные напитки (рост на 1,4%); транспорт (рост на 1,1%) и жилье, вода, электричество, газ (рост на 0,8%).

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