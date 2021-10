Ираклий Гарибашвили встретился с Николом Пашиняном в Ереване

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 9 октября встретился со своим армянским коллегой Николом Пашиняном в Ереване, где подтвердил свою готовность к тому, чтобы Грузия продолжала свою «активную посредническую роль для обеспечения мира и стабильности в регионе».

Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, стороны обсудили «Инициативу мирного соседства на Южном Кавказе», с которой Гарибашвили выступил в ООН. «Было отмечено, что новый мирный формат будет способствовать обсуждению перспектив мирной добрососедской инициативы, в которой, помимо стран Южного Кавказа, могут быть привлечены международные партнеры», — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно той же информации, премьер-министры обсудили важные вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы, которые обсуждались в ходе официального визита Никола Пашиняна в Тбилиси.

В свою очередь в пресс-службе премьер-министра Армении сообщили, что Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили отметили, что высокий уровень интенсивных двусторонних контактов является подтверждением динамичного развития двусторонних отношений и высокого уровня политического диалога.

Согласно той же информации, стороны также обсудили региональную ситуацию и подтвердили свою готовность к дальнейшему углублению дружеских отношений, а также договорились продолжить активный диалог.

Предыстория

Примерно за 10 дней до своего визита в Армению премьер-министр Грузии 29 сентября в Баку встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Примерно тремя неделями ранее, 8-9 сентября, премьер-министр Пашинян посетил Тбилиси, где встретился с президентом Саломе Зурабишвили и премьер-министром Гарибашвили.

В мае визиту Гарибашвили в Баку и Ереван предшествовало достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Грузии и США, согласно которому азербайджанская сторона освободила 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта, взамен Ереван передал Баку важные материалы о заминированных территориях.

Говоря о соглашении, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил 7 октября Общественному вещателю Грузии (ОВГ), что Тбилиси прилагает усилия для того, чтобы за соглашением последовали дальнейшие конкретные шаги.

Залкалиани отметил, что Грузия продолжает «активную коммуникацию» в этом направлении как со своими двумя соседями по Южному Кавказу, так и с европейскими и американскими партнерами. По его словам, Тбилиси должен стать площадкой для диалога, в том числе по вопросам инфраструктуры, логистики, транспорта и железной дороги.

Министр сказал, что трудно говорить о конкретных сроках принятия этих шагов и что это зависит от готовности Баку и Еревана. «Однако я вижу возможность этого, потому что информация, которую мы получили от наших армянских и азербайджанских коллег, дает мне основание сказать, что мы можем взять на себя эту роль», — добавил Залкалиани.

