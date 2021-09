Премьер-министры Грузии и Армении провели встречу в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял сегодня своего армянского коллегу Никола Пашиняна. Пашинян находится в Тбилиси с двухдневным визитом.

Как заявили стороны на совместной пресс-конференции после официальной встречи, они обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе и подчеркнули необходимость мирного развития региона. Лидеры также отметили важность использования региональных экономических и транзитных возможностей и углубления сотрудничества.

В своем выступлении премьер-министр Грузии назвал победу Пашиняна на июньских выборах «возможностью начать новую эру для Армении». По его словам, после ознакомления с видением премьер-министра Армении он убежден, что Нагорно-карабахский конфликт 2020 года — «Сложный вызов для региона» — откроет двери для новых возможностей.

«Стабильность Армении очень важна для нас», — сказал премьер-министр Грузии, отметив, что это напрямую связано со стабильностью Грузии и региона.

Гарибашвили говорил о расширении возможностей сотрудничества между государствами Южного Кавказа и напомнил о своем участии в освобождении 15 армянских заложников из Азербайджана в обмен на минную карту, предоставленную Ереваном. «Я подтвердил премьер-министру полную готовность Грузии продолжать активное посредничество», — добавил он.

Согласно переводу, предоставленному пресс-центром премьер-министра Грузии, Пашинян назвал грузинское посредничество в июне новой основой для более продуктивного сотрудничества между странами. Он также сказал, что сотрудничество будет продолжено даже после формирования нового правительства в Армении.

Премьер-министр Армении также встретится сегодня с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

