Ираклий Гарибашвили встретился с Ильхамом Алиевым в Баку

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 28 сентября посетил Баку, где встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым.

По словам Ираклия Гарибашвили, в ходе встречи с Ильхамом Алиевым в президентском дворце Загульба стороны обсудили региональные преобразования, двусторонние отношения и стратегическое партнерство, а также «новые пути дальнейшего развития нашего сотрудничества».

Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, премьер-министр на встрече отметил, что Тбилиси заинтересован в укреплении политических, экономических и культурных связей с Баку, а также мира и стабильности в регионе.

Президент Алиев сказал премьер-министру Гарибашвили, что «укрепление политических связей между нашими странами важно не только для нашего народа, но и для всего региона».

Подчеркнув, что Баку «очень доволен позитивным инвестиционным климатом» в Грузии, президент Алиев сказал, что они также обсуждали «традиционные области нашего сотрудничества, такие как нефть и газ, энергетика и транспорт».

Премьер-министр, которого во время визита в Баку сопровождали вице-премьер и министр иностранных дел Давид Залкалиани и министр экономики Натиа Турнава, 29 сентября встретился со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым и принял участие в 8-м заседании Межправительственной комиссии.

Как сообщили в администрации правительства Грузии, после встречи стороны подписали соглашения о сотрудничестве в области культуры, а также о сотрудничестве между правительствами двух стран в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия.

Это второй официальный визит премьер-министра в Баку. После возвращения на пост премьер-министра в феврале Ираклий Гарибашвили в мае также посетил Баку.

