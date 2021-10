Президент Черногории завершил свой визит в Грузию

После встречи с премьер-министром Иракли Гарибашвили и посещения села Одзиси у линии оккупации Цхинвальского региона президент Черногории Мило Джуканович 8 октября завершил двухдневный визит в Грузию.

Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, президент Джуканович и премьер-министр Гарибашвили говорили на встрече о важности стимулирования торгово-экономических отношений, а также укрепления сотрудничества в сфере туризма. Согласно тому же сообщению, стороны также подчеркнули важность безопасности Черного моря и сотрудничества между Грузией и НАТО в этом отношении.

Согласно той же информации, особое внимание было уделено интеграции в ЕС, как «общей цели Грузии и Черногории». «Премьер-министр приветствовал готовность Черногории поделиться своим опытом в процессе европейской интеграции и отметил, что правительство Грузии готовится подать официальную заявку на полноправное членство в Евросоюзе в 2024 году», — говорится в сообщении Администрации правительства.

По информации Администрации президента Черногории, президент Джуканович выразил надежду, что «усталость от расширения» в ЕС закончится и блок осознает необходимость приема новых членов.

Что касается двусторонних отношений, президент Черногории подчеркнул важность укрепления сотрудничества в области культуры и туризма. Он подчеркнул, что Черногория поддерживает территориальную целостность Грузии.

Во время визита президента Черногории посол Черногории в Грузии (с резиденцией в Киеве) Драгица Понорац и заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе подписали 8 октября Соглашение «Между правительством Грузии и правительством Черногории о реадмиссии лиц, проживающих нелегально».

