Президент Черногории находится с визитом в Грузии

Президент Черногории Мило Джуканович прибыл в Грузию с двухдневным визитом, где уже встретился со своим грузинским коллегой Саломе Зурабишвили.

Это первый визит президента Черногории в Грузию с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 2007 году. Как сообщает пресс-служба Администрации президента, на встрече в Президентском дворце стороны обсудили геополитическую ситуацию в Грузии и Черногории, а также процесс европейской и евроатлантической интеграции.

На совместной пресс-конференции после встречи Саломе Зурабишвили заявила, что «очень важно ощутить большее участие ЕС, как на Западных Балканах, так и на Кавказе».

Президент Грузии отметила, что «высокий уровень участия ЕС имел решающее значение» в преодолении политического кризиса в стране и достижении 19 апреля соглашения между оппозицией и правящей партией, но добавила, что «в ближайшем будущем может стать еще более важным, чтобы ЕС «обратил больше внимания на эти регионы, которые для него очень важны».

Подчеркнув, что Черногория стала членом Североатлантического альянса в 2017 году и что переговоры о членстве в ЕС уже начались, президент Зурабишвили подчеркнула важность обмена опытом Черногории в этом отношении.

Со своей стороны, президент Джуканович подчеркнул «снижение» интереса ЕС к продолжению своей политики расширения, но добавил, что саммит ЕС-Западные Балканы в 2021 году стал «новым глотком оптимизма» для дальнейшей активизации сотрудничества с ЕС.

Президент Черногории также отметил, что видит «прекрасную возможность» для развития двустороннего сотрудничества между Грузией и его страной, в том числе в экономических и культурных связях.

В рамках визита президент Черногории также встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

