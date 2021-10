США призывают власти Грузии к «справедливому обращению к Саакашвили»

Государственный департамент США призвал правительство Грузии обеспечить «справедливое обращение» с бывшим президентом Михаилом Саакашвили в соответствии с законодательством Грузии и международными обязательствами страны в области прав человека.

Пресс-спикер Госдепартамента США Нед Прайс заявил на брифинге 4 октября, что Соединенные Штаты располагают информацией о задержании Саакашвили в Тбилиси и внимательно следят за развитием событий.

За день до местных выборов 1 октября сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили, который прибыл из Украины и находился в розыске по нескольким обвинениям.

Экс-президент объявил голодовку в тюрьме №12 Рустави. Ему грозит до шести лет тюрьмы. Сам Саакашвили отрицает все выдвинутые против него обвинения, называя их политически мотивированными.

Саакашвили, который покинул страну в ноябре 2013 года по окончании своего второго президентского срока, в 2018 году был признан судом виновным по двум различным делам. В частности, его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по громкому делу Сандро Гиргвлиани. Михаил Саакашвили был приговорен к 6 годам лишения свободы по делу избиения бывшего депутата Парламента Валерия Гелашвили.

Михаилу Саакашвили также были предъявлены обвинения в растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении в телекомпанию «Имеди».

На брифинге 1 октября прокуратура заявила, что МВД расследует дело о незаконном пересечении границы Михаилом Саакашвили. Соответственно, ему может быть предъявлено новое обвинение по статье 344 Уголовного кодекса, которая предусматривает до от 3 до 5 лет лишения свободы.

«Пусть ведет себя прилично, а то добавим еще другие статьи», — сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили 3 октября, когда говорил о Михаиле Саакашвили.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)