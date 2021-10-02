МИД Украины, Киеве, фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge
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Киев обещает не вмешиваться во внутренние дела Грузии

02/10/2021 - 17:19
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МИД Украины заявил 2 октября, что не намерен «вмешиваться во внутренние дела Грузии». Это заявление прозвучало после того, как вчера посол Грузии в Украине Сандро Топурия был вызван в МИД Украины в связи с задержанием бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси.

МИД Украины заявил, что он подчеркнул необходимость уважать законные права Саакашвили, который является гражданином Украины, и попросил украинского консула в Тбилиси посетить экс-президента Саакашвили для оказания консульской и правовой помощи.

В ведомстве отметили, что грузинский дипломат, в свою очередь, проинформировал своих украинских коллег об обстоятельствах задержания Саакашвили и выдвинутых против него обвинениях.

Михаил Саакашвили является председателем Исполнительного комитета по реформам Украины. Президент Владимир Зеленский назначил его на этот пост в мае 2020 года.

Михаил Саакашвили приговорен грузинским судом к шести годам лишения свободы. Экс-президент покинул страну в ноябре 2013 года, после истечения его второго президентского срока.

В 2018 году бывший президент был признан судом виновным по двум разным делам. В частности, он был приговорен к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани. Михаил Саакашвили был приговорен к 6 годам лишения свободы по делу избиения бывшего депутата Парламента Валерия Гелашвили.

Михаилу Саакашвили также были предъявлены обвинения в растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении в телекомпанию «Имеди». Экс-президент отрицает все выдвинутые против него обвинения и считает их политически мотивированными.

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02/10/2021 - 17:19
14 1 minute read

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