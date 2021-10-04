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Служба статистики: В сентябре годовая инфляция составила 12,3%

04/10/2021 - 16:26
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Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 4 октября, годовая инфляция в сентябре составила 12,3%.

По данным Службы статистики, ежемесячная инфляция составила 0,2%.

По той же информации, на формирование годовой инфляции повлияло изменение цен в следующих группах: транспорт (рост на 20,3%); продовольственные продукты и безалкогольные напитки (рост на 15,9%); жилье, вода, электричество, газ (рост на 11,8%) и здравоохранение (рост на 92%).

Основное влияние на ежемесячный уровень инфляции оказало изменение цен в следующих группах: образование (рост на 4,3%) и продовольственные продукты и безалкогольные напитки (рост на 0,2%).

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04/10/2021 - 16:26
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