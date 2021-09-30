НБГ продал 60 млн долларов США

По сообщению Национального банка Грузии, 30 сентября на валютном аукционе ведомство продало 60 миллионов долларов США. По сведениям банка, средневзвешенный обменный курс составил 3,1186 лари.

30 сентября один доллар США будет стоить 3,1228 лари, а 1 октября — 3,1189 лари.

Это девятый аукцион НБГ в этом году. На предыдущем восьмом аукционе 20 августа НБГ продал 30 миллионов долларов США. Тогда 1 доллар стоил 3,1323 лари.

Всего в 2021 году НБГ уже продал 332,9 миллиона долларов США.

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