По словам Михаила Саакашвили, он прибыл в Грузию, МВД информацию опровергает

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 1 октября заявил, что прибыл в Грузию.

На размещенном в Facebook видео, которое снято поздно ночью, Саакашвили обращается к гражданам предположительно из города Батуми. Ранее он опубликовал билет на авиарейс Киев-Тбилиси от 2 октября и сообщил, что скоро прибудет в Тбилиси.

По сообщениям СМИ, МВД не подтверждает информацию и заявляет, что бывший президент не пересекал границу.

В видеообращении бывший президент призвал граждан поддержать Единое национальное движение и Нику Мелия на выборах, а также те «другие малые партии», которые «вам симпатичны, и вы считаете их честными».

«Не голосуйте ни за Иванишвили, ни за Гахария, который обещает посадить меня в тюрьму. Ни за те мелкие партии, которые явно получают деньги от Иванишвили», — добавил он.

Саакашвили также призвал избирателей собраться на площади Свободы в Тбилиси 3 октября, на второй день после выборов в органы местного самоуправления.

«Если нас будет 100 000 человек, никто не сможет нас победить», — сказал Саакашвили. «Я, конечно, присоединюсь к вам», — добавил он.

«Утром 3 октября мы двинемся со всей Грузии в Тбилиси, чтобы защитить результаты выборов. Я присоединюсь к одной из этих колонн», — сказал Михаил Саакашвили.

Комментарий Грузинской мечты

Председатель парламентской фракции Грузинская мечта Мамука Мдинарадзе заявил журналистам, что «есть безошибочная информация» о том, что Саакашвили не покидал Украину, «он залез куда-то в нору, скрываясь от всех, чтобы создать иллюзию, что якобы он находится в Грузии». Он также предположил, что опубликованные Саакашвили видео являются так называемым «дипфейком», над которым работают «техники».

Мдинарадзе также добавил, что «как только (Саакашвили) ступит в (Грузию), он в ту же минуту попадет туда, где должно быть его место (в тюрьму)».

Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе также опроверг сообщения о приезде Михаила Саакашвили в страну, заявив, что распространенные видео «не были записаны в Грузии».

По словам Кобахидзе, таким действием Михаил Саакашвили «хочет приписать тот 25%-й результат, который может получить эта партия (ЕНД)».

Примечание: материал обновлен в соответствии с поступлением заявлений лидеров Грузинской мечты.

