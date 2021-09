Религиозные объединения осуждают распространение секретных материалов

Религиозные объединения, входящие в Центр толерантности и Совет религий при народном защитнике якобы осуждают секретные материалы, просочившиеся предположительно из Службы государственной безопасности, как «зло тотального характера, совершенное государством против людей, невинных и законопослушных граждан и верующих».

В заявлении, опубликованном 19 сентября, религиозные объединения отметили, что власти с помощью Службы безопасности «совершали тяжелейшее преступление против человека, своих граждан, всех религиозных объединений, гражданского общества, Конституции Грузии, демократического и секулярного порядка государства Грузия».

По их словам, из опубликованных в СМИ материалов видно, что Служба госбезопасности незаконно прослушивала и вела слежку за лидерами всех религиозных организаций, представителей духовенства, прихожанами, членами их семей и родственниками, в том числе несовершеннолетними, за всеми, «кто был с ними так или иначе связан».

«Все люди, ставшие жертвами незаконной слежки и подслушивания, больше не будут чувствовать себя в безопасности в Грузии», — подчеркнули подписавшиеся под заявлением.

Религиозные объединения призывают всех «с десятикратной осторожностью» относиться к распространенным «секретным данным», так как «информация, содержащаяся в них, может нанести самый серьезный, совершенно незаслуженный и непоправимый ущерб безопасности и репутации каждого человека, в том числе, что самое тревожное – несовершеннолетним».

Гражданский активист Георгий Мшвениерадзе разместил на своей странице в Facebook отрывок из материалов, предположительно просочившихся из Службы госбезопасности, из которых видно, что проводилась кампания по дискредитации руководителя Союза мусульман Грузии, депутата Парламента Тариела Накаидзе. В частности, чтобы очернить престиж Тариела Накаидзе, предположительно сотрудники СГБ распространили ложную историю, как будто он «взял определенную сумму денег в качестве взятки от 7 абитуриентов для отправки в США по учебной программе».

Несколько тысяч файлов, предположительно просочившихся из Службы государственной безопасности, распространились в Интернете 13 сентября. Секретные материалы в основном посвящены представителям православного духовенства, хотя он также отражает разговоры журналистов, активистов гражданского общества, оппозиционных политиков, публичных служащих и иностранных дипломатов, которые предположительно были получены в результате незаконной слежки и прослушивания.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)