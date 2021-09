Заместители министров Совета Европы о выполнении Страсбургского решения по Мерабишвили

Комитет министров Совета Европы в очередной раз выразил озабоченность по поводу ненадлежащей «тщательности, основательности и оперативности» проведения Грузией расследования нарушения Европейской конвенции о правах человека в отношении бывшего министра внутренних дел и премьер-министра Вано Мерабишвили.

Дело касается предварительного заключения Мерабишвили в 2013 году, в связи с которым Большая палата Европейского суда по правам человека установила нарушение статьи 18 Европейской конвенции о правах человека (пределы использования ограничения прав) в совокупности с пунктом 1 статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность).

Заместители министров иностранных дел государств-членов Совета Европы призвали власти Грузии уделить приоритетное внимание расследованию, которое продолжается уже более трех лет, и привлечь к ответственности всех виновных в этих нарушениях.

В заявлении, опубликованном после прошедшей 14-16 сентября встречи, заместители министров также призвали Грузию усилить внешнюю независимость прокуратуры и расширить следственные полномочия Службы государственного инспектора.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2017 году постановил, что предварительное заключение Вано Мерабишвили было изначально оправданным, но позже его использовали для получения информации по другим делам.

Мерабишвили был задержан в мае 2013 года по обвинению в хищении-растрате и подкупе избирателей. Позже ему были предъявлены другие обвинения, хотя Мерабишвили все отрицал и называл их политически мотивированными. В 2014 году Мерабишвили был признан виновным и приговорен к лишению свободы по нескольким уголовным делам, в том числе по громкому делу об убийстве Сандро Гиргвлиани.

Мерабишвили вышел из тюрьмы в феврале 2020 года.

