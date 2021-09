Совет Европы продолжает призывать Россию выплатить компенсацию депортированным грузинам

Комитет министров Совета Европы в очередной раз призвал власти Российской Федерации побыстрее завершить необходимые внутренние процедуры и выплатить компенсацию депортированным грузинам. Комитет также напомнил об обещании России использовать Совет Европы в качестве посредника при выплате компенсаций и начисленных процентов.

Соответствующее решение приняли заместители министров Совета Европы на 1 411-м заседании, которое прошло 14-16 сентября.

Заместители министров подчеркнули, что задержка выплаты компенсаций лишает отдельных жертв нарушений возможности получить компенсацию за причиненный им ущерб. Они подчеркнули необходимость достижения конкретных результатов. Срок выплаты компенсации истек 30 апреля 2019 года.

Заместители министров решили возобновить обсуждение на 1 416-м заседании (3 ноября 2021 г.) и, в случае отсутствия ощутимого прогресса к тому времени, поручить Секретариату подготовить проект промежуточной резолюции для принятия на 1 419-м заседании (30 ноября — 2 декабря).

