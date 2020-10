Совет Европы призывает Россию выплатить компенсацию депортированным

В решении Комитета министров Совета Европы, которое было принято на заседании 1 383, прошедшем 29 сентября — 1 октября, заместители министров выразили серьезную обеспокоенность тем, что Россия до сих пор не выплатила компенсацию как минимум 1500 гражданам Грузии, депортированным из России в 2006 году. Они призвали Россию безуслоно выплатить компенсацию, назначенную судом.

В январе 2019 года Большая палата Европейского суда по правам человека В январе 2019 года Большая палата Европейского суда по правам человека постановила , что Российская Федерация должна выплатить 10 миллионов евро в качестве компенсации за ущерб, связанный с массовой депортацией граждан Грузии из России в 2006 году. Крайний срок вы истек 30 апреля 2019 года.

Заместители министров решили возобновить обсуждение вопроса на 1390-м заседании (декабрь 2020 г.), и в случае отсутствия реального прогресса к 12 ноября 2020 г., секретариату поручено подготовить проект промежуточной резолюции для обсуждения на этом заседании.

Как сообщили 2 октября в Министерстве юстиции Грузии, промежуточное постановление о невыполнении обязательств является первым процедурным шагом для начала процедур.

Ранее Комитет министров Совета Европы обсуждал этот вопрос на своем заседании 1377bis, прошедшем 1 сентября, где он выразил озабоченность по поводу невыплаты денег депортированным со стороны России, добавив, что России грозят дополнительные неустойки за своевременное невыполнение обязательства по компенсации. Кроме того, Комитет «с сожалением» отметил, что российские власти не смогли детально проконсультироваться с Секретариатом по возможным формам выплаты.

