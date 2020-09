Совет Европы о неисполнении Россией обязательств в отношении депортированных

Комитет министров Совета Европы на заседании 1377bis, которое прошло 1-3 сентября, обсудил процесс исполнения решения, принятого по делу о депортации грузин из Российской Федерации в 2006 году.

В соответствии с В соответствии с решением , принятым в январе 2019 года, Европейский суд по правам человека обязал Российскую Федерацию выплатить 10 миллионов евро по делу о массовой депортации грузин в 2006 году. Компенсация должна быть выплачена, как минимум, 1500 гражданам Грузии.

Комитет министров СЕ отметил, что Россия не выплатила компенсацию в течение установленного трехмесячного периода — до 30 апреля 2019 года — и подчеркнул, что в соответствии с первым параграфом статьи 46 Европейской конвенции, выплата справедливой компенсаций является «безусловным обязательством».

Комитет заявил, что на Россию будет возложена выплата неустойки за невыполнение обязательства по компенсации в установленные сроки. Комитет также «с сожалением отметил, что власти России не смогли пройти подробные консультации с Секретариатом по поводу возможных форм оплаты, как это было рекомендовано ей на последнем слушании».

Для того, чтобы избежать дальнейших задержек в процессе, Комитет министров «настоятельно призывает» Россию пройти подробные консультации с Секретариатом Совета Европы по вопросу выплаты компенсации до следующего заседания.

Несмотря на возражения со стороны Российской Федерации, которая хотела, чтобы следующий раунд дебатов был назначен на декабрь, Комитет министров удовлетворил просьбу Грузии, и следующие слушания были назначены на 1383-ю сессию к концу сентября.

