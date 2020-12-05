Совет Европы, 4 сентября, 2020 г. Фото: mfa.gov.ge
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Совет Европы о компенсации депортированным из России гражданам Грузии

05/12/2020 - 17:19
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Комитет министров Совета Европы в промежуточной резолюции, принятой 4 декабря, выразил «глубокую озабоченность» по поводу того, что Российская Федерация до сих пор не выплатила компенсацию гражданам Грузии, которые массово были депортированы из России в 2006 году.

Комитет «категорически призвал» власти России либо напрямую заплатить правительству Грузии необходимую сумму и начисленные проценты, либо использовать Совет Европы в качестве посредника в этом деле.

В январе 2019 года Большая палата Европейского суда по правам человека постановила, что Российская Федерация должна выплатить 10 миллионов евро в качестве компенсации за ущерб, связанный с массовой депортацией граждан Грузии из России в 2006 году.

Комитет пояснил, что в соответствии с Конвенцией о правах человека получение справедливой компенсации, установленной судом, является «безусловным обязательством».

К обсуждению вопроса комитет вернется к следующему заседанию, на котором будет рассмотрено исполнение решений Страсбургского суда, и оно состоится в марте 2021 года.

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05/12/2020 - 17:19
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