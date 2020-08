Анкваб: Гальских грузин мы считаем нашими гражданами

Глава «правительства» оккупированной Абхазии Александр Анкваб 13 августа заявил информационному агентству «Апсныпресс», что «мы считаем всех грузин, проживающих в Абхазии, в том числе в Гальском районе, не воевавших против нас, своими гражданами».

Анкваб отметил, что «И мы считаем несправедливым решение о лишении их абхазских паспортов. Это наше внутреннее дело».

Анкваб сделал этот комментарий после того, как недавно «Голос Америки» в своей статье наряду с другими вопросами акцентировал внимание также на заявление секретаря «Совета безопасности» Абхазии Сергея Шамба по вопросу о гражданстве жителей Гали.

По статистике Сухуми, на 1 января 2018 года в Гальском районе проживало 30 259 человек. В 2014 году большинство из них Сухуми лишил абхазского т.н., а с 2017 года Сухуми стал выдавать им вид на жительство, что лишает жителей Гали их политических прав.

Конструктивные отношения к Тбилиси?

В статье «Голоса Америки», за которой последовал комментарий Анкваба, также цитируется мнение бывшего госминистра Грузии по вопросам примирения Пааты Закареишвили, который заявил, что нынешнее руководство Абхазии известно своим «конструктивным» отношением к Тбилиси.

В ответ на слова Закареишвили, Анкваб отметил, что «никто из бывшего и нынешнего руководства Абхазии никогда не призывал к войне с Грузией, наоборот, все годы после окончания навязанной нам Грузией войны мы настойчиво призываем эту страну к заключению соглашения о невозобновлении военных действий, к мирному соседству». «Об этом мы говорим и сейчас. Абхазия ни с кем не будет обсуждать вопрос о своей независимости, точка невозврата пройдена», — заявил он.

«И если две эти твердые позиции кем-то рассматриваются как «конструктивное отношение», то они правы: наш конструктивизм заключается в том, что мы против возобновления войны, мы – за подписание мирного договора», — заявил он.

Анкваб подверг критике ту часть заявления Закареишвили, согласно которой, что действующее руководство Абхазии является «менее пророссийски», чем предыдущее, назвав его «смешным».

«В абхазском политическом пространстве таких руководителей не было, и нет. Это в полной мере касается и президента Бжания, и Анкваба, и Шамба, и Хаджимба», — добавил он.

