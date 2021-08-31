В июле экономика Грузии выросла на 9,9%
По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 31 августа, в июле по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года экономика Грузии выросла на 9,9%.
По данным Службы статистики, в отчетном периоде рост наблюдался в следующих секторах: финансовая и страховая деятельность, перерабатывающая промышленность, гостиницы и рестораны, транспорт и складирование, торговля. Снижение наблюдалось в строительной и горнодобывающей отраслях.
По тем же данным, средний темп роста за первые семь месяцев 2021 года составляет 12,2%.
В июле 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года экономика Грузии сократилась на 5,5%.
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