НБГ повысил ставку рефинансирования до 10%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Грузии 4 августа повысил ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта до 10%, что является самой высокой ставкой за последние 13 лет. Банк объяснил рост «внезапно высоким» годовым уровнем инфляции на уровне 11,9% в июле.

По данным Комитета по денежно-кредитной политике, высокий уровень инфляции в основном был обусловлен разовыми факторами, не зависящими от денежно-кредитной политики. Основными из них являются резкое повышение цен на продовольственные продукты и нефть на мировых рынках. Комитет также обратил внимание на рост стоимости международных перевозок и рост внутреннего спроса.

В НБГ заявили, что текущий темп кредитования выше желаемого, добавив, что инфляция в 2021 году при прочих равных условиях будет в среднем выше 9%.

Следующее заседание Комитета по денежно-кредитной политике состоится 15 сентября.

