Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле вырос на 21,8%

Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 13 августа, в январе-июле 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 21,8% и составил 7,5 миллиарда долларов США.

За отчетный период экспорт увеличился на 27,8% до 2,3 млрд долларов США, а импорт увеличился на 19,3% до 5,2 млрд долларов США. За тот же период отрицательное сальдо торгового баланса составило 2,9 миллиарда долларов США, что составляет 39,2% от общего товарооборота.

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